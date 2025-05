ABAC recognizes students for spring term academic excellence Published 2:00 pm Friday, May 30, 2025

TIFTON – Students who achieved academic excellence in their coursework during the Spring semester were recently recognized at Abraham Baldwin Agricultural College. ABAC cites its top academic students each semester on the President’s Honor List, the Dean’s Honor List, and the Distinguished Achievement List.

The President’s Honor List is the highest academic honor possible for ABAC students. Each student on the list attained an “A” in every subject, resulting in a perfect 4.0 grade point average. The students had to carry a minimum of 12 hours of academic work.

Students who qualified for the Dean’s Honor List attained a minimum grade point average of 3.5 on a 4.0 scale and carried at least 12 hours of academic work. The Distinguished Achievement List is composed of students who complete between six and 11 hours of academic work with a grade point average of 3.5 or higher. The purpose of this list is to recognize excellence and scholastic achievement among part-time students.

The list of the students by hometowns is as follows:

Adel

President’s List

Chloe Byrd

Lionela Gutierrez Nava

Dean’s List

Aiden Allgood

Kevin Breeden

Kyla Carter

Jessica Lamas-Bravo

Bryan Martin

Brice Moore

Timmie Pratt

Chloe Stone

Distinguished List

Drew Folsom

Kaytlin Guess

Emily Noles

Tucker Parrish

Alapaha

Dean’s List

Jared Beasley

Hannah Horten

Kelsey Murray

Ansley Webber

Distinguished List

Daniel Webber

Ashburn

President’s List

Alexis Callejas

John Dorsey

Hayden Norman

Dean’s List

Giana Calvillo Menjivar

Jacob Odom

Distinguished List

Zebony Davis

Dakota Farmer

Alayasha Norris

Carlee Ward

Aubrie York

Chula

President’s List

Kylei Cutts

Haigen Walker

Dean’s List

Sarah Fillyaw

Reagan Funk

Distinguished List

Cha’nia Randle

Christene Randle

Kate Womack

Christen York

Doerun

President’s List

Jonah Hagin

Distinguished List

Abby Nix

Donalsonville

President’s List

Jeb Burke

Dean’s List

Rylan Bland

Ashlyn Thompson

Distinguished List

Kynia Blake

Breanna Bowman

Carrigan Bridges

Brooklyn Bryan

Ruby Cervantes

Kaylah Chance

Jada Coachman

Jayla Coachman

Justin Edmunds

Ethan Gravlee

Justin Gravlee

Caitlin Grigley

Mattie Hodges

Dillon James

Brian Johnson

Mary Killough

Nathaniel Landing

Talyn Lehman

Ashley Miles

Dorian Mims

Andrew Moulton

Kayla Myrick

Melinda Shattles

Hannah Snider

Ava Thompson

Bo Williams

Enigma

Dean’s List

Catherine Johnson

Thomas Nichols

Rebecca Railey

William Railey

Distinguished List

Kyle Conger

Joanna Daniel

Samantha Godwin

Hannah Hasty

Lauren Massey

Fitzgerald

President’s List

Asia Brown

Evelyn Carreno

Haley Clark

Andrew Gray

Amy Hernandez

Emma McLeod

Kaylin Pridgen

Elizabeth Rodriguez

Allie Taylor

Lauren Wixson

Dean’s List

Benjamin Bowen

Jacquelin Esteban

Javier Hernandez

Kaitlyn Lindsey

William McCarty

Puja Patel

Kadence Pearce

Vianey Sarmientos

Kenneth Senn

Claire Yarbrough

Distinguished List

Seth Fields

Lyndee Gray

Hayden Hayes

Dara Judy

Cameran Manning

Alan Mendoza

Uriel Uriostegui

Karen Vazquez

Lenox

President’s List

Ashley Lamer

Seth Mauldin

Dean’s List

Autumn Crumley

Cassidy Guess

John Shirah

Abigail Woods

Distinguished List

Megan Sumner

Skyler Vanbrackle

Nashville

President’s List

Brooklyn Cersey

Victoria Corbin

Nathan Gray

Harleigh Melancon

Ragan Solomon

Dean’s List

Charleigh Harper

Brody Spruill

Distinguished List

Jessica Powell

Derek Ritchart

Kathryn Williams

Norman Park

President’s List

Deborah Babb

Roberto Fernandez

Eli Meads

Robert Mitchell

Baylee Tatum

Dean’s List

Josue Beltran

Langley Bennett

Kaylee Crosby

Lili Martin-Rivera

Elisa Rios-Alcantara

Jacobo Rodriguez

Cheyenne Smith

Distinguished List

Emily Thompson

Ocilla

Dean’s List

Isabella Anderson

Rachel Cook

Rachel Franks

Joel Mann

Connor Paulk

Camden Sadler

Distinguished List

Charity Curtis

Gavin Guy

Hannah James

Jacklyn Mann

Omega

Dean’s List

Alayna Batten

Christopher Drawdy

Gabriella Montalvo

Rebecca Perez

Distinguished List

Bradley Hembree

Poulan

President’s List

Emily Bryan

Kloey Harrison

Dean’s List

Collin Souter

Distinguished List

Sadie Jones

Alia West

Ray City

President’s List

Alexandria Jones

Distinguished List

Natalie Evans

Suanna Morris

Georgia Robinette

Rebecca

President’s List

Laura Wiley

Dean’s List

Elliott Mulkey

Sparks

President’s List

Carly Cone

Shelby Joiner

Dean’s List

Aurelio Bautista

Sycamore

President’s List

Madison Ball

Amanda Booth

Kensey Kicklighter

Dean’s List

Julie Funk

Murphy Lasseter

Belarmino Perez-Morales

Sylvania

Dean’s List

Weston Boyd

Sylvester

President’s List

Hannah Fletcher

Anslee James

Daniel Jordan

Kailyn Lindsey

Kinsley McKinney

Cameron Rowland

Troy Twyman

Dean’s List

Annika Blech

Kelsey Conner

Brittney Denton

Olivia Frankovich

Brenda Garcia

Hunter Holton

Abby Nelms

Distinguished List

Anthony Cook

Sawyer Davis

Emily Dobbins

Katelyn English

Jolee Farrow

Trinity Harrell

William Hatcher

Anna Huynh

Ty’jhon Jefferson

Libbie Karrick

Danielle Lawson

Kaleigh Montgomery

Noah Murphree

Jay Patel

Kishan Patel

Dustin Reynolds

Emma Starnes

Emiliano Torres-Guerrero

Tallapoosa

President’s List

Layla Wallace

Dean’s List

Colton Sanders

Tifton

President’s List

Mya Bateman

Jackson Bevan

Alexis Braselton

Hannah Bryson

Shakiria Chaney

Camryn Collier

Albert Culbreath

Rachel Dillard

Devyn Gay

Henry Gebhart

Trevor Gebhart

Abigail Goddard

Wendy Gonzales Huerta

Kaylon Hill

Kyndal Pate

Viran Patel

Laci Powers

Yelena Shell

Kaitlen Shurling

Cameron Smith

Noah Smith

Zieshia Smith

Sarah Ward

Shelby Whitfield

Amber Wise

Dean’s List

Uriel Acosta

Jose Angeles

Jacqueline Banda Nataren

John Beaumont

Emma Barr

Kennedy Brooks

Akira Brown

Grady Byrd

Charles Cavenaugh

Jayden Densmore

Balen Falotico

Anthony Folsom

Ashton Fulp

Tai Goodman

Coby-James Harper

Abigail Henderson

Gabriella Hernandez

Slade Holloway

Caitlyn Hysmith

Emily Ireland

Caleb Joiner

Austin Lee

Artur Lovison

Vanessa Mota

Elaine Nguyen

Jason Olson

Kayle Perez

Gabriella Pust

Anika Rehberg

Colby Rigdon

Brileigh Roden

Turner Sanders

Mateo Serrano

Bryant Smith

Timothy Sumner

Zion Timmons

Nolvin Velasquez Turcios

Kaitlynn Willis

Distinguished List

Nanett Arzate

Jasmine Bailey

Isaac Beck

Savannah Bohler

Caden Bowyer

Kaytlin Branch

Elizabeth Cash

Maritza Delgado

Aerial Densmore

Hollee Dunston

Charlee Eaton

Midori Epperly

Lachlan Evans

Anthony Falotico

Katie Folsom

Pearson Futch

Madison Garner

Alayna Garren

Jason Gentry

Allison Goddard

Lauren Griffin

Adolfo Gutierrez

Kenna Hall

Brett Hamilton

Bay Harper

Nolan Harvin

Tristen Hendricks

Kenzi Ho

Haley Hooks

Karah Horner

Melanie Jimenez

Sara Johns

Callie Marchant

Kendall Maxwell

Caleb May

Cole McDaniel

Tyler Mercer

John Mitchell

Sununa Nalubwama

Tyler Owens

Kajal Patel

Maitrey Patel

Rylan Pearman

Clara Pecunia

Breanna Russell

Sophia Scalf

Raylin Shaw

Osvaldo Silos

Pamela Stitt

Cameron Sumner

Solar Tanton

Jerry Taylor

John Thompson

Eyona Tindall

Lauren Veazey

Lakyn Walker

Emma Watkins

Emma Watson

Keith Webb

Savannah White

Thomas Williamson

Laura Wright

Hannah Young

Ty Ty

President’s List

Amanda Chambless

Layne Walters

Dean’s List

Reanna Brown

Mary Powell

Distinguished List

Kyndal Barnes

Kassie Hill

Warwick

Dean’s List

Larabeth Fritzler

Wray

President’s List

Andrea Meza